Chainsaw Man: un leak svela l'inquietante ed epica Key Visual dell'anime

Da qualche giorno è stato confermato un adattamento anime di Chainsaw Man, il manga di Tatsuki Fujimoto serializzato sulla stessa rivista di ONE PIECE e My Hero Academia, ovvero Weekly Shonen Jump. La notizia, tuttavia, ha attirato l'ira dell'editor del manga, esasperato dalla fuga di notizie che hanno anticipato l'annuncio ufficiale.

Nella giornata di ieri, infatti, i primi leak dalla rivista Weekly Shonen Jump hanno confermato la messa in produzione di un anime per Chainsaw Man che, tra l'altro, sarà affidata a Studio MAPPA, compagnia attualmente alle prese con tanti lavori su più fronti che rischiano di aggravare sulla qualità del prodotto finale. Ad ogni modo, la controparte cartacea dell'opera ha raggiunto la conclusione della prima parte con il capitolo 97 con la seconda fase attesa al debutto per il 2021 sulla rivista digitale Shonen Jump +.

Sempre dalle pagine del magazine sopracitato, Shueisha ne ha approfittato per allegare la prima brutale ed epica Key Visaul dell'anime, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Qualora non conosciate la serie, la sinossi della storia qui segue:

"Denji è ragazzo povero e indebitato, costretto a svendere persino alcune parti del suo corpo per ripagare qualche debito. Inaspettatamente, un giorno Denji trova un modo per sdebitarsi attraverso una semplice e inquietante soluzione... Ammazzare demoni insieme al suo fido cane motosega."

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che è strettamente probabile che il primo teaser trailer dell'anime uscirà in occasione del Jump Festa 2021, previsto il 20 e il 21 dicembre. E voi, invece, cosa ne pensate di questa locandina, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.