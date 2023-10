Chainsaw Man: la letale bellezza di Power nella statua di Lemon Studio

Dal carattere esuberante e dalle incredibili abilità, Power viene presentata come partner sul campo di Denji nel quarto capitolo di Chainsaw Man, e nonostante il piano di Aki di far fuori il prima possibile il protagonista affiancandolo ad una Majin, i due mostreranno una grande amicizia e sinergia, spiccando tra i migliori della quarta divisione.

Nonostante i battibecchi e le discussioni iniziali, dovuti anche ad un tradimento da parte di Power, che raggira Denji e lo conduce nella tana di un diavolo pipistrello per riavere indietro il suo gatto, la ragazza e il protagonista avranno un solido rapporto, e quando lei sparirà Denji ne soffrirà molto, ricordandola spesso anche nella seconda parte del manga, dove è subentrata Asa Mitaka come deuteragonista.

Per ricordare Power e le sue singolari abilità in quanto Majin legata al Diavolo del Sangue, gli artisti di Lemon Studio hanno realizzato un’accurata e inquietante statua, che potete vedere nelle immagini riportate in fondo alla pagina. In arrivo nel primo semestre del 2024, la statua mostra Power nel suo tipico design, pantaloni scuri, camicia e felpa, mentre brandisce una lunga falce di sangue, e teschi conficcati su lance di sangue formano una base che rende la scena ancora più disturbante.

Alta 31 centimetri, e dotata di parti intercambiabili come il busto, la statua è già prenotabile al prezzo di 245 euro. Diteci cosa ve ne pare nei commenti. Intanto, vi lasciamo ad un’illustrazione speciale di Chainsaw Man per Halloween, e alle morti più scioccanti della prima parte del manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto.