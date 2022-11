Chainsaw Man: i lettori del manga hanno una teoria, qual è?

Chainsaw Man 2 è stato tra i manga più attesi del 2022 e al momento ha raggiunto il suo apice grazie anche all'adattamento anime, con lo Studio MAPPA che attualmente ci guida attraverso le prime storie di Denji.

Il manga di Fujimoto nel frattempo è proseguito con la seconda fase di plot incentrato su Mitaka e con i recenti capitoli è nata una nuova teoria dei fan. I più recenti capitoli di Chainsaw Man sono stati dedicati alla narrazzione su Asa, Yuko, la quale fa un patto con il Diavolo Giustizia utilizzando poi quei poteri per uccidere dei compagni. Ovviamente, come di solito accade, concludere un patto con un diavolo può provocare terribili ripercussioni per l'umano coinvolto e pure per le persone care. Sfortunatamente per Yuko, la sue testa viene tagliata via dal resto del corpo.

Sullo sfondo vediamo un'ombra che ritrae precisamente un Diavolo Motosega. Da qui dunque partono nuove teorie. Infatti l'utente di Twitter Denji Unleashed accenna un'idea che stanno nel frattempo pensare moltissimi lettori: il forte dubbio, chiaramente voluto dall'autore, è se quella minacciosa ombra significa la presenza in scena di Denji o di un nuovo Diavolo Motosega. Chi ha preso la testa di Yuko potrebbe essere un impostore che si spaccia per Denji. Infatti quest'ultimo nel capitolo precedente è stato mostrato mentre dormiva accanto ai suoi cani.

Anche se in passato non abbiamo visto un diavolo che sia stato in grado di imitare perfettamente Denji nella forma motosega, non sarebbe una sorpresa vedere un'entità demoniaca dai poteri inediti. Voi pensate che ci sia la minaccia di un pericoloso impostore? Intanto vi raccomandiamo la lettura della nostra recensione di Chainsaw Man manga parte 2.