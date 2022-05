Chainsaw Man: Makima in un cosplay con catene e guinzaglio pronti

Studio MAPPA sta lavorando in continuazione su tanti progetti. Ormai il nome di questo studio è ben noto al pubblico degli anime, e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi. Infatti c'è Chainsaw Man tra gli anime più attesi dell'anno, e questo titolo fa parte della scuderia di MAPPA. C'è tanta curiosità intorno a questa storia dai toni dark.

Il primo trailer ha già incuriosito milioni di persone che si sono riversati su Youtube per conoscere Denji e gli altri protagonisti. Nell'enigmatico e oscuro video ha fatto la sua apparizione anche Makima, la donna dai capelli rossi che sarà a dir poco fondamentale per Chainsaw Man. Sono pochi gli istanti in cui compare, dato che la maggior parte della scena è stata dedicata a Denji, ma è bastato poco per far capire che si tratta di un personaggio importante. Ovviamente chi ha letto il manga sa qual è la sua storyline e a cosa porterà, ma questo lo scopriremo poi.

Intanto ecco un cosplay di Makima da Chainsaw Man realizzato da Saint Agnia, cosplayer che ha sì i panni da agente governativo, ma non manca di attrezzarsi anche di catene e guinzaglio. Da grande amante dei cani, questa Makima non vuole vedere i suoi ordini disattesi e non tollera la disobbedienza.

Se non lo ricordate, ecco il primo trailer di Chainsaw Man.