Chainsaw Man: una Makima dominatrice e tenebrosa in questo cosplay di Misaki Sai

Arrivato anche da qualche mese in Italia con Panini Comics, Chainsaw Man sta incrementando sempre di più la propria popolarità. Il manga di Tatsuki Fujimoto è riuscito a catturare l'audience di Weekly Shonen Jump per poi estendersi a quella globale grazie a dei personaggi sfaccettati e unici.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Chainsaw Man, il manga presenta degli individui davvero unici e che non sempre affollano il cast dei fumetti shonen odierni. Dal protagonista Denji alle spalle Power e Aki fino ai cattivi di turno, tutti riescono ad avere la propria personalità e in qualche modo ad attirare l'attenzione del lettore. Le domande però vengono spesso suscitate dall'enigmatica Makima, uno dei personaggi centrali di Chainsaw Man.

La cosplayer russa Misaki Sai ha già interpretato in passato Makima insieme a Shirogane-sama, ma ora torna con delle foto molto più particolari e fedeli al personaggio. Il nuovo set di foto con il cosplay di Makima ritrae un personaggio inquietante, macabro, dominatore e calato in un'atmosfera rossa che ne intensifica l'aura speciale.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Chainsaw Man? Il manga sta per trasformarsi anche in un anime con il contributo di Studio MAPPA.