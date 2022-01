Chainsaw Man: una Makima enigmatica in un cosplay tutto giapponese

Il 2022 sarà un anno ricco di anime, con tanti titoli che torneranno per una seconda o terza stagione e altri che invece faranno il proprio debutto. In quest'ultima categoria, Chainsaw Man è uno dei più attesi. Non c'è molto da dire sul derivato dell'opera di Tatsuki Fujimoto che in molti hanno già conosciuto come manga.

La popolarità dell'autore poi, che ha pubblicato anche il discreto successo Fire Punch e l'acclamato oneshot Look Back, farà il resto. Chainsaw Man quindi si prospetta già come un piccolo gioiellino che Studio MAPPA impreziosirà episodio dopo episodio, in una stagione che sarà ricca di colpi di scena e di filosofia.

L'intensità si farà spazio con la tranquillità di certi momenti, fasi in cui sarà possibile apprezzare personaggi come Makima, la donna più enigmatica di Chainsaw Man. Un personaggio che non può fare a meno di affascinare, non solo su carta ma anche dal vivo, grazie all'opera di una cosplayer. Saki Castle ha proposto un cosplay di Makima da Chainsaw Man sulla sua pagina Twitter, mostrando un personaggio molto fedele alla controparte creata da Tatsuki Fujimoto.

Chainsaw Man arriverà nel corso del 2022 con l'anime, ma il mangaka ha già preparato le basi per la seconda parte della sua opera.