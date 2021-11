Chainsaw Man: una Makima italiana nel cosplay di Kiaraberry

Chi ha visto il trailer dell'anime di Chainsaw Man ma non ha letto il manga sta aspettando sicuramente informazioni sulla data di uscita dell'opera. Per il momento non ci sono novità da parte di Studio MAPPA, eppure c'è una certa agitazione nel pubblico per sapere quando ci saranno novità per Chainsaw Man.

Chi ha già letto il manga tuttavia già conosce la storia e i suoi personaggi principali. Chainsaw Man ruota intorno a pochissimi personaggi, con il protagonista Denji al centro. Ma sarà fondamentale l'apporto di figure come Aki e Power, ma soprattutto quella di Makima. L'enigmatica donna dai capelli rossi è una figura di rilievo che ha affascinato i fan in ogni caso, facendo anche nascere meme in rete.

Il modo con cui ha colpito il pubblico ha scatenato anche una valanga di cosplay su Makima, con tantissime cosplayer che hanno deciso di interpretarla in vari modi. Che sia da sola o in compagnia, Makima riesce sempre a stupire, anche nelle foto proposte dall'italiana Kiaraberry. Indossando la divisa dell'organizzazione anti diavoli governativa, Kiaraberry imita perfettamente il personaggio, calandosi davvero nei panni di Makima di Chainsaw Man.

In compagnia la troviamo vestita da infermiera in un cosplay con Power.