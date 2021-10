Chainsaw Man: Makima e Power infermierine in questo cosplay doppio

In Chainsaw Man Makima è sempre stata vestita di tutto punto, con un completo che le dava un'aura austera e autoritaria e poche volte la si è vista ufficialmente in altri abiti, più casual. Power al contrario, la stessa divisa la portava in modo più sciatto e quindi dava un'altra impressione, e in più spesso si è vestita in altri modi.

Fuori dai classici ranghi di Chainsaw Man però, Tatsuki Fujimoto ha dotato entrambe di un abito particolare. In una pagina a colori del manga, l'autore decise infatti eccezionalmente di presentarle in un outfit estremamente diverso: una divisa da infermiere, così da accentuare la loro carica sensuale. Così come nel resto di Chainsaw Man, anche qui Makima ha un ruolo predominante mentre Power è vittima del carisma del suo capo.

Adamasha e Awesomi hanno deciso di portare in vita la coppia con la foto di questo cosplay di Makima e Power infermiere che si può vedere in basso. Così come nella pagina a colori della serie, anche qui indossano l'abito bianco molto corto con cerniere rosse, senza dimenticare i guanti e calze che aumentano sicuramente la sensualità dei due personaggi.

Shirokitsune ha proposto una Power da sola mentre Makima ha preso vita in un cosplay particolare.