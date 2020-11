Chainsaw Man: Makima è pronta a manipolarvi nell'ammaliante cosplay di Sandy Kuroneko

Il manga di Chainsaw Man è ormai prossimo alla conclusione, e i fan non vedono l'ora di scoprire come si concluderà l'avventura del giovane Denji. In attesa del prossimo capitolo e - si spera - dell'annuncio dell'adattamento anime, la celebre cosplayer Sandy Kuroneki ha deciso di rendere omaggio al suo personaggio preferito.

Come potete vedere in calce, la ragazza ha condiviso una serie di scatti in cui indossa i panni di Makima, la fredda e spietata cacciatrice di Diavoli creata da Tatsuki Fujimoto. Il cosplay è curato nei minimi dettagli, a partire dagli abiti, passando per la splendida capigliatura rossa ed arrivando all'aureola utilizzata dal personaggio in uno dei capitoli più recenti. I fan hanno premiato il lavoro della cosplayer con circa 30.000 mi piace.

Nonostante abbia indole malvagia e una personalità fortemente manipolatrice, Makima è uno dei personaggi maggiormente apprezzati dai fan del manga, come suggerisce l'ultimo sondaggio di popolarità di Chainsaw Man. I social strabordano di fan art e cosplay della ragazza, anche se non tutti raggiungono il livello di fedeltà di quello che vi abbiamo proposto oggi.

E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro personaggio preferito di Chainsaw Man? Fateci sapere la vostra su Makima e sul cosplay in questione lasciando un commento nel riquadro sottostante!