Chainsaw Man: Makima è sanguinaria in questo cosplay di Misaki Sai

Chainsaw Man non ha ancora visto il suo anime andare in onda. Studio MAPPA sta lavorando al progetto e a fine giugno potrebbe rivelare molto di più, magari con un trailer. In questo modo vedremo in azione tutti i personaggi principali alle prese con i diavoli che infestano il mondo.

Eppure, nonostante non abbia ancora visto l'adattamento animato andare in onda, Chainsaw Man è estremamente popolare. I volumi della prima parte del manga vendono parecchio e verosimilmente continueranno a vendere anche quando Tatsuki Fujimoto pubblicherà Chainsaw Man parte 2. Intanto in rete i personaggi continuano a fioccare in varie foto grazie ai cosplay di vari fan e professionisti del settore.

Misaki Sai ha deciso di proporre al suo pubblico un cosplay di Makima, la bella dirigente del comitato di sicurezza pubblica e che prende Denji sotto la sua ala. Capelli rossi, sguardo enigmatico e insondabile ma anche profondo e pericoloso, Makima ha ammaliato Denji e tanti altri personaggi di Chainsaw Man. Come tutti quelli coinvolti nelle missioni pericolose contro i diavoli è però in grado di combattere, mostrando la sua forza e voglia di sangue.

Il cosplay creato da Misaki Sai sul personaggio di Chainsaw Man mostra questa doppia faccia di Makima. In basso è disponibile il post con le foto della modella.