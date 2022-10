Chainsaw Man: Makima tra i vicoli e sul treno in questo cosplay molto importante

Fine primo episodio di Chainsaw Man, un Denji sfinito viene trovato da una donna dai capelli rossi e dallo sguardo ipnotico, con le sue pupille gialle con striature circolari rosse. Makima si propone subito di diventare la nuova padrona di Denji, che renderà il suo animaletto. Questo legame sarà inevitabilmente importante nell'anime.

Non si sa ancora fin dove si spingerà Makima dato che Chainsaw Man è soltanto alla seconda puntata, con un terzo episodio in arrivo il 25 ottobre su Crunchyroll. Mentre ci sarà spazio per Denji e Power con la loro missione, Makima sembra tramare qualcosa nel suo ufficio. Ovviamente sarà necessario ancora del tempo prima di vedere davvero l'obiettivo di questa donna molto enigmatica.

Ciò non toglie però che per ora ha colpito Denji e anche qualche spettatore dell'anime. Cossky è una cosplayer che ha deciso di vestire i panni della donna che opera per un'organizzazione governativa anti diavoli. Questo cosplay di Makima da Chainsaw Man mostra l'agente sempre in camicia, pantaloni eleganti e cravatta nera ma non dietro la scrivania, bensì in un vicolo con un topolino tra le mani e poi in un treno.

Vi convince questa realizzazione? Ecco anche un altro cosplay di Denji in versione uomo motosega con la lama funzionante.