Chainsaw Man: il manga diventa animato nel video della collaborazione con Tasaki

Le aspettative per l'anime di Chainsaw Man, basato sul manga di Tatsuki Fujimoto, continuano a crescere, soprattutto grazie a quanto visto dal primo trailer pubblicato da MAPPA. Aspettando quindi di vedere l’anime, e di conoscere le novità che arriveranno all’Anime Expo 2022, vediamo l’animazione del manga nata da una collaborazione.

È stato infatti condiviso il video promozionale, riportato in fondo alla pagina, per la partnership tra Chainsaw Man e Tasaki, brand di gioielli conosciuto in tutto il mondo e tra i primi ad essere nati in Giappone. Nella clip di circa un minuto, a pubblicizzare i gioielli della linea Danger, dedicati ai protagonisti della serie, sono proprio Denji, Power, Kobeni, e ovviamente il Diavolo Motosega. Per quanto sia breve si tratta di un motion comic dedicato a Chainsaw Man realizzato con molta cura e simpatici effetti, il tutto con una colonna sonora molto ritmata.

A partire dal 29 giugno 2022 sarà possibile acquistare sul sito ufficiale di Tasaki collane e orecchini, anche nelle versioni in oro, che ritraggono la capigliatura di Power, la motosega del protagonista, e anche il demone Pochita. Per finire ricordiamo che la parte 2 di Chainsaw Man arriverà presto su Manga Plus, e vi lasciamo ai primi dettagli sul nuovo one shot di Fujimoto.