Chainsaw Man, il manga in cima alle classifiche di vendita negli Stati Uniti

Il manga di Chainsaw Man, iniziato nel 2018, è stato subito un grande successo in Giappone. Il giovane autore Tatsuki Fujimoto, con il suo tratto sporco e delle tavole splatter unite a una storia intrigante, ha saputo coinvolgere un vasto pubblico nella sua opera. L'anime di Chainsaw Man, prodotto da Studio MAPPA, debutterà invece quest'anno.

Chainsaw Man ha raggiunto i 12 milioni di copie vendute, confermando un successo in continua crescita. L'ormai prossimo debutto dell'anime ha dato evidentemente un'ulteriore spinta alle vendite del manga, che possiamo vedere aumentate anche negli Stati Uniti.

Infatti, nell'US Monthly Bookscan del mese di febbraio 2022 Chainsaw Man è in testa alla classifica vendite della sezione manga, sovrastando addirittura Jujutsu Kaisen e Demon Slayer. Insolitamente, il numero 1 dell'opera di Tatsuki Fujimoto non compare al primo posto della classifica come ci si potrebbe attendere. A detenere lo scettro delle vendite per il mese di febbraio è Chainsaw Man 9, terzultimo volume della prima parte dell'opera.

Tatsuki Fujimoto ci ha aggiornato sulla seconda parte di Chainsaw Man recentemente, con i fan che non vedono l'ora di conoscere il prosieguo delle avventure di Denji e Pochita. Nel frattempo, però, potranno godersi l'ormai prossimo adattamento anime di Studio MAPPA, che promette di essere uno dei migliori prodotti del 2022.