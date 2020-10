Chainsaw Man: il manga entra nel climax, cosa significa il clamoroso annuncio di Jump?

Nonostante in occidente non si parli ancora molto di Chainsaw Man, in patria l'opera dark di casa Weekly Shonen Jump sta riscuotendo un più che discreto successo, come dimostrano soprattutto gli ultimi dati sulla tiratura del manga. Risulta strano, infatti, il clamoroso annuncio della rivista in merito al climax della serie.

Per chi non lo sapesse, infatti, Jump di solito riserva l'annuncio del climax in prossimità della fine di un manga ed è stata questa consapevolezza ad aver immediatamente innescato le speculazioni dei fan in merito all'imminente fine di Chainsaw Man. Come se ciò non bastasse, il magazine ha riservato per la prossima uscita la lead color page che potrebbe definitivamente confermare o meno l'ipotesi in questione.

Ad ogni modo, non è da escludere che la parola climax possa intendere l'inizio dell'ultima saga del manga o, eventualmente, il finale dell'attuale arco narrativo per iniziarne un nuovo subito dopo. Resta pur vero, infatti, che sembra improbabile che Shueisha si lasci scappare uno dei titoli più promettenti della rivista ancora lontano dal raggiungere il suo apice, complice soprattutto l'assenza di un adattamento animato che rigonfi ulteriormente le vendite del manga.

Non ci resta dunque che attendere la prossima settimana per avere maggiori novità sull'argomento, nel frattempo vi ricordiamo che Chainsaw Man sta arrivando anche in Italia. La sinossi della storia qui segue: "Denji è ragazzo molto povero ed estremamente indebitato, al punto da arrivare a vendere persino alcune parti del suo corpo per pagare i propri debiti. Inaspettatamente, tuttavia, Denji trova un modo per sdebitarsi attraverso una semplice e inquietante soluzione... Ammazzare demoni insieme al suo fido cane motosega."

Secondo voi, invece, cosa significa il termine "climax" in questa peculiare occasione? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.