Chainsaw Man: il manga di Fujimoto sta già per finire su Weekly Shonen Jump?

Negli ultimi tempi sono poche le serie che su Weekly Shonen Jump si sono distinte in modo così netto da poter sopperire a tutti i manga che si sono conclusi o stanno per farlo. Mentre scopriamo della fine di Haikyu, a sorpresa una delle nuove hit potrebbe aver lanciato l'inizio dell'arco narrativo finale: Chainsaw Man.

Chainsaw Man è un manga di Tatsuki Fujimoto che è pubblicato da fine 2018 su Weekly Shonen Jump; pertanto ha pochi capitoli pubblicato, poco più di una settantina, e pertanto non ha ancora un anime. Nonostante l'autore abbia affermato che il manga non avrebbe avuto vita lunga per la storia che aveva in mente, i fan si sono trovati davanti alcuni risvolti che sembrano gridare ad alta voce di una fine imminente. Spoiler sugli ultimi capitoli di Chainsaw Man dal prossimo paragrafo.

Makima si è rivelata essere il diavolo del controllo e si è preparata allo scontro finale con il diavolo pistola che ha fatto uno scambio con gli Stati Uniti d'America. Mentre quasi tutti i personaggi sono morti o si sono ritirati, rimangono in pochi a osservare queste scene finali. Aki sembra essere caduto vittima del potere di Makima ma anche del diavolo pistola che, prendendo possesso del suo corpo, si è presentato a casa di Denji per ucciderlo.

Inizia così lo scontro tra Denji e il diavolo pistola in una di quelle che potrebbe essere le ultime fasi di Chainsaw Man. Si realizzerà la profezia del diavolo del futuro che vedrà la morte di Aki e Power per mano di Denji? E che fine faranno Makima e il diavolo pistola?