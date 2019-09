Chainsaw Man: il manga mette in scena uno strepitoso e particolare torneo

In tanti hanno notato che in ogni shonen che si rispetti, i protagonisti, insieme ai loro amici e rivali, devono partecipare a un torneo che occupa alcuni capitoli. È successo in My Hero Academia, è successo in Black Clover, ora è successo anche in Chainsaw Man. Solo che il capitolo 38 ha messo in scena un torneo parecchio insolito.

Tatsuki Fujimoto è già noto per la sua spietatezza e ha fatto di Chainsaw Man un manga all'insegna della brutalità e dei pochi sentimenti umani, un unicum per Weekly Shonen Jump. Ciò si mette ancora di più in risalto nel nuovo capitolo dove il protagonista Denji, dopo aver sconfitto con un colpo a sorpresa il nemico, lo lega e pensa di torturarlo.

Arriva lì Aki che, nonostante alcune resistenze iniziali, accetta la proposta del protagonista di vendicare a suo modo Himeno: prendere a calci nelle palle il demone katana e il vincitore sarà quello che riuscirà a tirare fuori l'urlo più alto. Il premio della competizione sarà ciò che resta dei testicoli dell'uomo. Il manga però non ci ha dato ancora modo di scoprire chi dei due sia stato il vincitore.

Di certo è un metodo molto inusuale per mettere in atto un torneo da shonen, ma Chainsaw Man ci ha abituato a questo e ad altri eventi molto particolari che però stanno trovando riscontro positivo nei fan. In calce potete vedere la scena in cui si dà inizio al torneo tra Denji e Aki, mentre qui alcune illustrazioni a colori fatte per Chainsaw Man.