Chainsaw Man, il manga ha raggiunto quota 13 milioni di copie in circolazione

Una delle opere più chiacchierate degli ultimi giorni è senza dubbio Chainsaw Man. Entro la fine del 2022 farà il suo esordio l'adattamento animato del manga, prodotto da Studio MAPPA, che promette di essere protagonista di quest'anno. A breve esordirà poi su rivista Chainsaw Man 2, sequel della serie che porterà avanti le avventure di Denji.

Periodo d'oro quindi per Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man, che a breve vedrà la pubblicazione del volume Goodbye, Eri in Giappone. Il one-shot ha riscosso un enorme successo, confermando il mangaka come vero e proprio astro nascente del fumetto nipponico. Il suo precedente one-shot, intitolato Look Back, aveva addirittura ricevuto i complimenti via social del maestro Inio Asano.

Le soddisfazioni per Fujimoto non sembrano però finire qui: Secondo quanto riportato da @WSJ_manga, Chainsaw Man ha superato i 13 milioni di copie in circolazione. Un traguardo straordinario, che viene reso ancor più clamoroso dal fatto che l'opera conta solo 11 volumi al momento, e poco meno di 100 capitoli.

In Italia, Chainsaw Man è pubblicato da Panini Planet Manga, che entro la fine di giugno rilascerà l'undicesimo e ultimo volume della prima parte dell'opera assieme a uno splendido cofanetto. Chainsaw Man è la storia di Denji, umano cacciatore di Diavoli, incarnazioni delle paure della gente, al servizio della Yakuza. Un giorno Denji viene ucciso dai malviventi per poi tornare in vita grazie a Pochita, Diavolo che si fonde con il suo cuore dando così vita all'Uomo-Motosega.