Chainsaw Man: il manga di Tatsuki Fujimoto continua nella sua scia di sangue e spietatezza

Tatsuki Fujimoto si era già fatto un nome con Fire Punch, storia ambientata in un mondo fantasy distopico che è stata poi pubblicata anche in Italia da Star Comics. Ma lo stesso autore è approdato da alcuni mesi su Weekly Shonen Jump, reinterpretando a suo modo lo shonen e mostrando al pubblico il delirio e la spietatezza con Chainsaw Man.

In particolare, gli ultimi capitoli del manga Chainsaw Man sono stati particolarmente brutali e cruenti. Attenzione spoiler dal prossimo paragrafo, pertanto se non siete in pari con i capitoli pubblicati da MangaPlus potreste incorrere in anticipazioni indesiderate.

Chainsaw Man è un manga che ha fatto fin dal suo primo capitolo della brutalità e della sorpresa i suoi cardini, con un protagonista come Denji particolare rispetto ai soliti personaggi shonen, più un mondo e un'atmosfera opprimenti. Tutto questo è scoppiato nei capitoli dal 25 in poi dove, dopo aver concluso una missione, il gruppo di protagonisti viene assalito da una misteriosa organizzazione capace di sfruttare alcuni umani con poteri demoniaci come Denji.

La guerriglia che ne è scaturita ha mostrato da una parte e dall'altra l'assenza di pietà, portando anche a morti eccellenti di individui che sembravano poter avere un ottimo futuro nella storia. Un esempio è Himeno, mentore di Aki e figura centrale di tutti gli scorsi capitoli, morta tentando di salvare Denji. I ragazzi stanno già facendo i conti con gli esiti di questa battaglia, con Aki che non riesce più a richiamare il suo demone, mentre Denji e Power dovranno trovare un modo per diventare più forti.

Chainsaw Man viene pubblicato su Weekly Shonen Jump ogni lunedì in Giappone e su MangaPlus in inglese ogni domenica sera.