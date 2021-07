Chainsaw Man, MAPPA cambia rotta: nuovo studio, trasparenza e benefit per gli animatori

MAPPA ha aperto una nuova, gigantesca sede dedicata esclusivamente alla produzione di Chainsaw Man, l'anime più atteso del 2021. Lo studio ha recentemente ricevuto una valanga di critiche a causa delle pessime condizioni lavorative sofferte dagli animatori, e ora sembra intenzionato a fare marcia indietro e ricostruire la propria reputazione.

Chainsaw Man è il progetto dell'anno per Studio MAPPA, e pare che per i piani alti sia tassativo realizzare un anime di qualità estremamente elevata, seguendo il percorso battuto nell'ultimo anno da L'Attacco dei Giganti 4 e Jujutsu Kaisen. Lo studio ha recentemente riaperto le assunzioni per ingrandire il team, ma sembra che tra crunch, paghe ridotte, orari inaccettabili e critiche ricevute sul web, la situazione si sia rivelata molto più complessa del previsto.

Per risolvere questo problema MAPPA ha iniziato una sorta di rivoluzione interna, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza dell'azienda e condizioni di lavoro e paghe degli animatori. Il primo passo è rappresentato dall'apertura del nuovissimo ufficio visibile in calce, realizzato appositamente per permettere al team di Chainsaw Man di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Ryu Makayama, director dell'anime, ha elogiato la disponibilità e la lungimiranza e dello studio, dicendosi estremamente soddisfatto e desideroso di riprendere i lavori.

La notizia è positiva per più ragioni. Innanzitutto perché dimostra che MAPPA ha ancora a cuore la salute dei suoi dipendenti, e che ha ascoltato attentamente le critiche ricevute da ex animatori, fan e giornalisti, e in secondo luogo perché una situazione di lavoro simile non potrà che spingere i dipendenti a dare il massimo, permettendogli di realizzare il miglior adattamento anime di Chainsaw Man possibile.



Vi ricordiamo Chainsaw Man si è recentemente mostrato nel primo trailer, e che la data d'uscita della serie è prevista per il generico 2021. Le aspettative sono molto alte, e dovremmo ricevere una data d'uscita ufficiale prima della fine dell'estate.