Chainsaw Man: MAPPA celebra la fine della prima stagione pubblicando l'ending 12

Con la fine dei palinsesti autunnali, la prima stagione dell'anime di Chainsaw Man è giunta alla conclusione. Prima di salutare gli spettatori l'adattamento prodotto da Studio MAPPA ha regalato loro un'ultima perla, la dodicesima sigla di chiusura della serie.

In Chainsaw Man 1x12 avviene la resa dei conti finale tra l'Uomo Motosega e l'arcinemico l'Uomo Katana. Con questo scontro si chiude un cerchio cominciato nella prima puntata, quando il nonno di Katana Man, il capo della Yakuza, decise di vendere Denji e Pochita al Diavolo Zombie.

La Stagione 2 di Chainsaw Man non arriverà in tempi brevi, con Studio MAPPA coinvolto in molti altri progetti. A ogni modo, l'ultima puntata della stagione 1 dell'anime è stata accompagnata dal rilascio in rete della versione senza crediti della ending 12 di Chainsaw Man.

Nel sottofondo del tema di chiusura di Chainsaw Max 1x12 suona il brano "Fight Song" di Eve, mentre nel corso della clip assistiamo alla vita quotidiana e ad alcuni dei momenti più belli del trio Denji, Power e Aki. Il trio della Divisione 4 della Pubblica Sicurezza soggiorna a casa di Aki, delegato da Makima a tenere a bada il Diavolo Motosega e la Majin del Sangue. "Fight Song" di Eve è disponibile su tutte le piattaforme streaming e vi ricordiamo che la doppiatrice di Makima in Chainsaw Man sta per rilasciare un suo album musicale.