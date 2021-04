Chainsaw Man ai MAPPA Stage 2021: novità sull'anime?

Uno dei titoli più attesi in forma animata è sicuramente Chainsaw Man, adattamento televisivo del manga di Tatsuki Fujimoto che negli ultimi mesi ha fatto molto parlare di sé. Sono infatti altissime le aspettative sul progetto e Shueisha si aspetta un esplosione del franchise al momento del debutto.

Non sono poi così in pochi ad aspettarsi un successo come quello di Jujustu Kaisen, forte di un adattamento curato minuziosamente dal team di Studio MAPPA. Nell’ultimo periodo la compagnia ha lavorato a titoli molto famosi come L’Attacco dei Giganti 4 che ha incrementato la popolarità dello studio anche in Occidente. Presto, inoltre, l’azienda festeggerà i suoi primi 10 anni di attività.

Per quell’occasione, dunque, la compagnia terrà i MAPPA Stage 2021, intorno al 27 di giugno, in cui ospiterà tutti i titoli più importanti a cui lo studio ha lavorato negli ultimi anni. Oltre a informazioni sull’Attacco dei Giganti 4 Parte 2, con tutta probabilità avremo novità anche sull’anime di Chainsaw Man dal momento che avrà un intero panel dedicato, come confermato dall’azienda stessa. Non ci resta dunque che attendere un paio di settimane ancora per conoscere quale futuro spetterà all’adattamento televisivo del manga di Fujimoto sensei, magari con un nuovo trailer promozionale che sarà mostrato in anteprima durante l’evento.

A tal proposito, sembra che il sensei stia già lavorando alla parte 2 del manga e ad un nuovo one-shot, o almeno questo è quanto riportato da un insider in rete. E voi, invece, che aspettative avete per questa serie, siete interessati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.