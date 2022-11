Chainsaw Man, la mattina tranquilla di Aki ha scatenato le reazioni dei fan

In calce a questa notizia potete trovare una carrellata di reazioni alla routine mattutina di Aki Hayakawa, in attesa del prossimo episodio della serie. Pensate che questa sequenza ha rubato persino la scena alla battaglia di Aki con il Diavolo Sanguisuga in Chainsaw Man 1x04, che ha raggiunto picchi altissimi nelle animazioni.

Nonostante tutto questo, Aki Hayakawa non si è lasciato turbare, ed ha anche avuto il tempo di prepararsi tranquillamente ad affrontare la giornata. Studio MAPPA ha infatti mostrato in Chainsaw Man 1x04 tutti i momenti della routine mattutina di Hayakawa, in una sequenza che ha incantato gli occhi dei fan.

Il povero ragazzo è stato costretto da Makima a tenere in casa con lui Denji e Power , cosa che sta creando non pochi grattacapi al devil hunter. I due sono infatti delle vere e proprie calamità, e tenerli a bada è un'impresa davvero ardua, specie se oltre a ciò sarà necessario anche farli collaborare in battaglia.

