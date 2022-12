Chainsaw Man: il messaggio di Tatsuki Fujimoto dal Jump Festa 2023

Tatsuki Fujimoto è diventato in breve tempo uno dei mangaka più interessanti della scena odierna del fumetto giapponese grazie soprattutto a Chainsaw Man e a storie one-shot in grado di coinvolgere milioni di lettori. Per ringraziare i fan, durante il Jump Festa 2023, Fujimoto ha condiviso un messaggio singolare, dedicato al personaggio di Himeno.

Apparsa per la prima volta nel decimo capitolo del manga e nel quarto episodio dell’anime, Himeno è stata presentata come una ragazza molto attraente, cacciatrice di diavoli che faceva parte della squadra speciale guidata da Makima, e compagna di Aki Hayakawa. Per quanto sia un personaggio poco trattato nella serie, sembra essere rimasto nella mente di Fujimoto, come si evince dal messaggio riportato di seguito:

“Grazie a tutti per aver partecipato al panel di Chainsaw Man. Non so quando leggerete questo messaggio, ma sono certo che l’anime sta proseguendo alla grande. Nella seconda metà dell’anime di Chainsaw Man, Himeno diventa il centro di una storia drammatica” inizia così il ringraziamento di Fujimoto, che si dedica quasi immediatamente alla cacciatrice, un personaggio in grado di “lasciare qualcosa, poco alla volta, in tutti voi, e vi rimarrà anche dopo la sua morte.”

Nella seconda parte di questo lungo messaggio, Fujimoto si apre in qualche modo ai lettori, ammettendo di avvertire “un senso di spiacevole conforto pensando che Himeno abbia lasciato qualcosa anche dentro di me. Non rileggo spesso i miei manga, ma sono rimasto colpito dal fatto di ricevere qualcosa del genere da me stesso in occasioni del genere. Non so a che punto è l’anime attualmente, ma spero di continuare a divertirmi a seguirlo insieme a voi in futuro!”

