Chainsaw Man: i migliori momenti del manga che attendono solo di essere animati!

L'adattamento anime di Chainsaw Man è stata una delle nuove serie più grandi arrivate nel mondo degli anime nel 2022. Nonostante il successo tra i fan, Studio MAPPA deve ancora confermare una seconda stagione, anche se il materiale originale ha storie più che sufficienti per parecchie stagioni in futuro.

Poiché la seconda saga è iniziata nella vita di Denji, con il manga che assume un nuovo protagonista nel processo, non c'è momento migliore di adesso per raccontare ai lettori alcuni dei momenti più importanti del manga che devono ancora essere animati.

Anche se il manga di Chainsaw Man ha una nuova protagonista, Asa Mikata, il War Devil, il creatore Tatsuki Fujimoto sta ancora dando a Denji molto da fare. Come i lettori hanno testimoniato negli attuali capitoli del manga, è sorto un nuovo movimento religioso soprannominato Chainsaw Man Church e mira ad aggiungere Denji ai suoi ranghi. Nonostante Denji sia ancora l'Uomo Motosega, il suo mondo è un posto molto diverso come risultato della prima metà della serie.

Fra i momenti più interessanti del manga che i fan aspettano solo di vedere animati, l'ingresso in azione del Diavolo Bomba è uno dei più attesi. Sfruttando il potere delle esplosioni, la prima stagione dell'anime ha offerto brevemente agli spettatori il nostro primo sguardo a Reze, il cui potere è quasi troppo da gestire per Denji.

A causa di una serie di eventi estremamente sfortunati, Denji, i suoi compagni e persino uno o due cattivi si ritrovano nel mondo sotterraneo. Di tutti i diavoli introdotti finora nella serie, il Diavolo Oscurità potrebbe essere di gran lunga il più forte e il più inquietante.

In uno dei momenti più scioccanti della serie fino ad oggi, Makima rivela che mirava a controllare il Diavolo Motosega con ogni mezzo necessario come Control Devil. Makima scatena un attacco che uccide Power e, sfortunatamente, il danno è stato così grave che non è stata in grado di rigenerarsi e da allora Power non ha più fatto parte della serie.

I capitoli finali della prima storia hanno visto il Control Devil prendere il controllo dello stesso Aki grazie ai contratti che aveva stipulato durante la sua vita. Aki si fonde con il Gun Devil e si scaglia contro Denji. La battaglia che ne segue alla fine porta alla morte di Aki e Denji perde uno dei suoi alleati più preziosi.

Portando dentro Asa Mikata e preparando il terreno per il suo patto con il Diavolo Guerra, alla classe di Asa viene assegnata una mascotte contorta in Bucky the Chicken Devil. Come tanti altri personaggi di Chainsaw Man, la vita di Bucky finisce in una tragedia, ma la sua vita è stata una commedia.

I fan dell'anime hanno visto Denji compiere alcune imprese strabilianti nei panni di Chainsaw Devil, ma devono ancora vedere Chainsaw Man raggiungere la sua forma definitiva. Dandosi maggiormente a Pochita, il diavolo che attualmente funge da cuore di Denji, Denji è in grado di cambiare il suo aspetto e di conseguenza acquisire alcune abilità selvagge.

Le paure primordiali sono diventate una delle minacce più spaventose per il mondo ai tempi di Asa come nuovo protagonista di Chainsaw Man. Con l'arrivo del Diavolo Caduta, un essere che si ricostituisce utilizzando le parti del corpo degli umani morti sulla sua scia, Denji e Asa si uniscono per combattere per la propria vita. L'aspetto del Falling Devil ricorda il film horror The Menu e rimane una delle immagini più sorprendenti della serie di Tatsuki Fujimoto fino ad oggi.

Come parte dell'obiettivo finale di Makima, il Diavolo del Controllo aveva parecchie "Armi" sotto il suo controllo. Gli esseri metà diavolo e metà umani, proprio come Denji, e le Armi si alleano nel tentativo di sconfiggere il Diavolo Motosega. Inutile dire che è una delle più grandi battaglie della carriera di cacciatore di diavoli di Denji e dovrebbe svolgersi bene nell'animazione.