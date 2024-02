Chainsaw Man modifica le origini di Denji: come cambia la sua storia?

Da appena bambino, il protagonista Denji dovuto fare i conti con la realtà cupa e crudele di Chainsaw Man: ha assistito alla morte di suo padre ed è stato costretto a ereditare il suo debito da una banda locale. Iniziando una carriera come cacciatore di diavoli, ha cercato di sopravvivere e realizzare i suoi modesti sogni.

Con l'aiuto di Pochita, il Diavolo Motosega dalle sembianze di un cagnolino, docile e fedele, è riuscito a racimolare quei pochi soldi per sopravvivere, ma non era abbastanza per vivere una vita agiata. Dopo essersi alleato con la mafia, viene pugnalato alle spalle da quest'ultima che, con l'aiuto del Diavolo Zombi, tenta di ucciderlo. Sul punto di morte, l'affetto di Pochita è tale da sacrificarsi per il suo padrone, trasformandolo nel Chainsaw Man.

Questa è la storia di Denji da Chainsaw Man che tutti, lettori e spettatori, conoscono alla perfezione. Ma, sorprendentemente, un particolare dettaglio del passato del protagonista è stato rivelato e modificato durante gli ultimi eventi del manga, capovolgendo completamente il racconto.

Nel capitolo 155 di Chainsaw Man, Denji ha un incontro onirico con una versione più giovane di sé stesso, dopo i recenti eventi traumatici che hanno scosso la sua vita nel presente. In un'incredibile svolta degli eventi, il Denji più giovane rivela di essere stato lui stesso responsabile della morte di suo padre, mettendo in discussione l'idea che quest'ultimo si fosse suicidato.

Durante questo enigmatico incontro durante il sogno, il Denji più giovane afferma: "Non hai mai avuto una famiglia. Sei sempre stato attratto da quella parola ma hai buttato via tutto quando hai scelto di essere il Chainsaw Man, vero? Non avrei mai potuto avere una famiglia. Voglio dire, ho ucciso mio padre."