Chainsaw Man, le morti più scioccanti e tragiche della prima parte del manga

Tatsuki Fujimoto è un mangaka davvero particolare, e lo ha dimostrato con Fire Punch. Ma non si è di certo fermato lì, come dimostra la popolarità della sua seconda opera. La nostra recensione di Chainsaw Man lo conferma: Denji deve superare infinite asperità, ricevere coltellate alla schiena e perdere tante persone che gli erano care.

E proprio alcune di queste morti sono tra le più tragiche di Chainsaw Man. Quali sono? Si tratta di Himeno, Aki, Power e Makima. Ricordiamole proprio in ordine cronologico, partendo dalla prima: Himeno non era stata presente per tanto tempo nel manga, ed era più affezionata ad Aki che a Denji. Ciò non toglie che la sua è una delle morti più scioccanti del manga, dato che è stata la prima di alto spessore.

A seguire c'è quella di Aki, una morte davvero crudele e cattiva. Il diavolo pistola l'ha sfruttato per ottenere un corpo e ha affrontato Denji, bloccandosi in un mondo a metà tra sogno e realtà: da una parte immagina di giocare a palle di neve con Denji, dall'altra invece spara contro chiunque gli capiti a tiro.

Quella di Power non è una morte di certo meno scioccante: il protagonista di Chainsaw Man ancora doveva digerire la morte di Aki, ormai un fratello per lui. Eppure, Makima ha deciso di essere sadica e di uccidere Power di punto in bianco, senza spiegazioni, senza premesse di questo tipo. Il suo ritorno temporaneo non ha fatto altro che sottolineare questa separazione brutale e cruenta.

Infine, tra le morti più scioccanti di Chainsaw Man c'è proprio quella di Makima. Il diavolo controllo sembrava immortale, ma la logica e i sentimenti di Denji hanno vinto: il ragazzo l'ha fatta a pezzi e poi l'ha mangiata, così da annullare il suo potere. Si tratta di una morte davvero particolare e cruenta per il cannibalismo di Denji, che è andato oltre ciò che si era visto in quel momento nel manga.

Per il resto, non bisogna abbassare le difese dato che la seconda parte di Chainsaw Man promette la stessa follia della prima.