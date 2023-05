Chainsaw Man peggio di Jujutsu Kaisen? Il paragone tra le due serie dal CEO di MAPPA

Con Chainsaw Man al vertice della classifica dei più letti di MangaPlus, l'adattamento dell'opera di Tatsuki Fujimoto era uno dei più attesi della stagione invernale 2022. Prodotto da Studio MAPPA, l'anime di Chainsaw Ma non ha però rispettato le aspettative, andando incontro a diverse polemiche e critiche.

Chainsaw Man è una delle opere più influenti di Shueisha e un adattamento prodotto da Studio MAPPA faceva ben sperare sul successo dell'anime. In un certo senso, però, l'anime di Chainsaw Man ha deluso. Se il livello di produzione è stato incredibile, uno dei migliori di MAPPA, la direzione presa dell'adattamento non ha soddisfatto pienamente i lettori del manga. Secondo l'opinione di tanti, l'anime non ha saputo replicare quel tono eccentrico che accompagna il capolavoro di Fujimoto.

A tal proposito è intervenuto il CEO di MAPPA, il quale ha espresso il suo parere sull'adattamento di Chainsaw Man. Manabu Otsuka ha rivelato che per la produzione di Chainsaw Man lo studio d'animazione si è occupata da solo dei processi di licenza, merchandising e diritti. Questo è quello che farebbe un comitato di produzione, ma MAPPA ha provato a fare il salto di qualità.

Ciò, secondo Otsuka, ha portato a due chiavi di lettura. Se da una parte Chainsaw Man è stato un successo finanziario, dall'altro non ha avuto lo stesso impatto che Jujutsu Kaisen ha avuto al suo debutto. Questo, ovviamente, non ha soddisfatto appieno lo studio, ma vi ricordiamo che al MAPPA Stage 2023 arriveranno novità per entrambe le serie.

Manabu Otsuka ha parlato anche dei dati home video di Chainsaw Man, affermando che le aspettative non sono state rispettate. Per arginare questo problema, lo studio è alla ricerca di partner commerciali che vogliano investire in Chainsaw Man.