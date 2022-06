Chainsaw Man: novità in arrivo all'Anime Expo 2022

L’originalità, lo stile sia narrativo che artistico, e la capacità di affrontare temi complessi e profondi hanno reso Tatsuki Fujimoto uno dei mangaka più interessanti degli ultimi anni. La sua opera principale, Chainsaw Man, riprenderà con una seconda parte, e in attesa di scoprire cosa ha in mente l’autore, presto arriveranno novità sull'anime.

Prevista entro la fine del 2022, la trasposizione prodotta dallo studio MAPPA, continua a far parlare di sé nonostante dal primo trailer, pubblicato circa un anno fa, non vi siano stati corposi aggiornamenti. È stato però confermato che il 4 luglio 2022, durante l’ultimo giorno dell’Anime Expo, Crunchyroll e MAPPA avranno un panel dedicato dove si discuterà della serie.

Stando a quanto affermato da Crunchyroll si tratta di un panel dei produttori. Attualmente non sono stati rivelati i nomi di chi parteciperà all’evento, che sarà condotto da Kyle Cardine a partire dalle ore 11:30 am PST, le 20:30 italiane. Considerando il crescente interesse per Chainsaw Man, e l’assenza di informazioni relative all’anime, possiamo aspettarci un nuovo trailer, sperando anche nella rivelazione della data d’uscita. Voi cosa ne pensate? Diteci le vostre opinioni nei commenti.

