Chainsaw Man e l'opening magistrale: tutti i riferimenti ai film più famosi

Chainsaw Man ha debuttato su Crunchyroll. Il nuovo anime di Studio MAPPA finalmente fa la sua comparsa sugli schermi con il primo episodio di una serie già destinata a entrare nella storia. Twitter, Reddit e tutti gli altri social della rete si sono scatenati ed è stato un vero assalto alla piattaforma per poter vedere Denji in azione.

L'episodio si apre con l'opening di Chainsaw Man che, però, in piena tradizione Fujimoto, non è soltanto quello che si vede. Ci sono infatti tanti riferimenti cinematografici. L'autore è un grande fan delle pellicole - sia giapponesi che occidentali - e quindi Studio MAPPA ha omaggiato questa passione inserendo queste citazioni nell'opening di Chainsaw Man:

Texas Chainsaw Massacre

Le Iene

Pulp Fiction

Sadako VS Kayako

Non è un paese per vecchi

Once Upon a Time in Hollywood

L'Attacco dei pomodori assassini

Joyu Rei - Ghost Actress

Allucinazione perversa

Constantine

Il Grande Lebowski

Thor: Love and Thunder

Neon Genesis Evangelion

Fight Club

Perspective

In aggiunta, non vanno persi alcuni riferimenti a un altro lavoro di Tatsuki Fujimoto, ovvero l'esplosione di Addio Eri, ma anche alcune immagini direttamente riconducibili alla Divina Commedia di Dante. Nel tweet in basso potete osservare alcuni di questi paragoni. E voi avevate notato tutte queste citazioni cinematografiche e seriali?