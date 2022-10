Chainsaw Man, ecco l'opening ufficiale della serie anime

L'attesa è finita: il primo episodio dell'anime di Chainsaw Man è già disponibile su Crunchyroll. La trasposizione animata del manga di Tatsuki Fujimoto è una produzione di Studio MAPPA, che ha deciso di invadere Shibuya con il trailer di Chainsaw Man, tanto per far capire a tutti l'importanza del prodotto.

La prima puntata ha mostrato a tutti anche la splendida opening di Chainsaw Man, che potete vedere nel tweet in calce a questa notizia. In esso, Studio MAPPA ha dato sfoggio a tutta la sua abilità nel campo dell'animazione, donando ai personaggi dei movimenti fluidissimi e molto convincenti.

Nella prima parte sigla di Chainsaw Man, vediamo i protagonisti dedicarsi ad attività di tutti i giorni, come andare al cinema o giocare a bowling. Non mancano momenti imbarazzanti, come quando il protagonista Denji viene portato a spasso con il guinzaglio da Makima. Nella seconda parte dell'opening c'è spazio per più azione, e vediamo così l'uomo-motosega combattere e agitarsi.

A fare da sfondo alla sigla, il brano "KICK BACK" di Kenshi Yonezu, che rende in maniera perfetta l'idea di quanto sia folle e unica l'opera di Tatsuki Fujimoto. Chainsaw Man tornerà su Crunchyroll ogni martedì con un nuovo episodio fino alla conclusione della prima stagione.

Vi lasciamo al messaggio per il lancio di Chainsaw Man del suo regista Nakayama.