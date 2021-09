Chainsaw Man: l'opera di Fujimoto fa centro, il plauso dello Studio Ghibli

Le aspettative per la trasposizione animata di Chainsaw Man continuano a crescere, e l'opera di Tatsuki Fujimoto, tornato a lavoro su due raccolte di racconti brevi, sta ottenendo sempre più popolarità nel settore. Persino lo Studio Ghibli, uno dei pilastri dell'animazione giapponese, ha condiviso un'opinione positiva sulla serie.

Una delle pagine Twitter più attive che tratta in particolar modo di Chainsaw Man è @nagayama_koharu, presentatasi come la sorella minore dello stesso Fujimoto. Tuttavia, secondo molti appassionati, considerata la quantità di artwork e materiale inedito pubblicato nei tweet, si tratterebbe di una simpatica trovata da parte del mangaka.

In uno degli ultimi post Koharu ha ammesso di essersi divertita molto durante la visione dell'ultimo film dello Studio Ghibli, Earwig e la Strega, diretto da Goro Miyazaki, e che ha rappresentato una grande sfida per gli animatori, in quanto prima pellicola dello studio ad essere interamente realizzato in 3DCG.La pagina ufficiale dello Studio Ghibli ha quindi risposto "Grazie, Koharu-chan, e per favore porta i nostri omaggi a tuo fratello maggiore. Chainsaw Man era fantastico." Un semplice scambio di tweet che ha colpito l'attenzione di migliaia di appassionati, e ha reso ancora una volta evidente il successo e la popolarità ottenuti da Fujimoto con la storia dell'orfano Denji.

Per concludere ricordiamo che è stata rivelata la cover del volume unico di Look Back, il toccante one shot firmato da Fujimoto disponibile su Manga Plus, e vi lasciamo ad un perfetto cosplay dedicato a Power.