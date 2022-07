Chainsaw Man: l'opera di Fujimoto domina al Japan Expo, vinti due Daruma d'oro

La popolarità raggiunta da Chainsaw Man, e l’attesa di tornare a leggere di quel mondo sul capitolo 98, ora disponibile su Manga Plus, dimostrano quanto l’opera del talentuoso Tatsuki Fujimoto , sia stata in grado di colpire l’intero settore, aggiudicandosi anche importanti riconoscimenti di anno in anno.

Sin dalla sua prima pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump, la sanguinosa e violenta storia di Denji è stata colta molto positivamente da milioni di lettori, e soprattutto dalla critica di settore, ricevendo nomination e premi piuttosto rilevanti, come il miglior manga shonen alla 66esima edizione dello Shogakukan Manga Award, o il miglior manga nell’Harvey Award.

Quest’anno è tornato a vincere ai Daruma tenuti durante il Japan Expo 2022, fiera dedicata alla cultura giapponese, organizzata annualmente a Parigi. Le bambole daruma sono state scelte come simbolo e premio poiché rappresentano sia speranza che impegno, e quindi rappresentano un modo per riconoscere il valore di un’opera, i sacrifici fatti dagli autori, e per augurare loro sempre più successo.

Nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso da @gaak_fr, si nota il vincitore di due dei premi più ambiti: il daruma d’oro per la miglior scrittura, e il daruma d’oro per i migliori disegni. Diteci se anche per voi Chainsaw Man merita tali riconoscimenti nei commenti. Per finire vi lasciamo alle cifre stratosferiche raggiunte dal capitolo 98 di Chainsaw Man in pochissimo tempo.