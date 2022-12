Chainsaw Man: l'opera di Fujimoto si trasforma in una rom com nell'artwork di un fan

Tatsuki Fujimoto ha dimostrato di essere un autore poliedrico con opere one-shot dove tratta temi complessi e profondi con un’incredibile sensibilità. In Chainsaw Man il mangaka ha però incentrato l’opera più sull’azione e sulla brutale violenza degli scontri, ma cosa accadrebbe se improvvisamente la storia diventasse una commedia romantica?

La seconda parte del manga ha introdotto un personaggio molto rilevante, Asa Mitaka, diventata quasi una deuteragonista al fianco di Denji, ed è a lei che l’utente e artista am88121 ha dedicato la parte centrale dell’illustrazione che potete vedere nel post in fondo alla pagina. La ragazza appare imbarazzata, tra Hirofumi Yoshida, il cacciatore di diavoli privato considerato una delle migliori guardie del corpo da Makima, e lo stesso Denji, come se questi fossero entrambi interessati ad Asa.

Sullo sfondo appare Yoru, il Diavolo della Guerra, e quindi uno dei Cavalieri dell’Apocalisse, che ha salvato Asa dalla morte, e che potrebbe sicuramente giocare un ruolo decisivo nella relazione tra la ragazza e i due cacciatori di diavoli. A rendere il tutto molto distante dallo stile di Chainsaw Man sono i colori, rosa e azzurro, che prevalgono anche nei numerosi cuori che fanno da cornice all’illustrazione.

Un omaggio singolare che trasforma una delle opere più marcate dalla violenza degli ultimi anni nel settore del fumetto giapponese in una stravagante commedia romantica. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti. In conclusione, ricordiamo che Fujimoto ha introdotto il terzo cavaliere dell’apocalisse nel capitolo 113, e vi lasciamo a due letture consigliate dal mangaka.