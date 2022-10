Chainsaw Man e le origini di Power: il racconto nell'episodio 1x03

Denji è appena arrivato in una grande città, convinto di poter trovare una vita normale dopo aver vissuto di stenti. Eppure il protagonista di Chainsaw Man si è trovato in un guaio dietro l'altro, dall'adattamento in questa metropoli alla faida con il coinquilino Aki, fino ai problemi causati dalla nuova spalla Power.

L'esordio di Power è stato imprevedibile, con la ragazza diavolo che ha causato diversi guai da risolvere fin da subito. Ma è quando è entrata un po' più in confidenza con Denji che ha approfittato del protagonista di Chainsaw Man, il tutto per salvare Nyanko, il suo gatto. Ciò ha obbligato Denji ad affrontare il Diavolo Pipistrello, in uno scontro arduo e crudo. Ma nello stesso episodio c'è anche la spiegazione del perché la demone si è comportata così.

In Chainsaw Man 1x03 viene spiegato il passato di Power con un flashback. Power è stata creata quando il diavolo sangue si è impossessato di un cadavere. Vagando nuda in giro terrorizzando tutti, incontra il gatto Nyanko, che non è spaventata di lei, anzi. Power inizia a curarla dandole da mangiare, e le due stringono così un legame. Tuttavia il duo incontra il diavolo pipistrello e così Power, per tentare di salvare Nyanko, viene obbligata a rapire degli umani per donarli al diavolo terrificante.

Ora però Nyanko è salva e il carattere di Power potrebbe subire cambiamenti, aiuterà Denji in futuro?