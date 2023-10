Da Chainsaw Man a Oshi no Ko: gli anime che meritano una seconda stagione al più presto

Il 2023 si è dimostrato finora ricco di grandi sorprese e produzioni anime accolte in maniera estremamente positiva. In attesa di vedere come si concluderà la stagione autunnale, e quali serie definiranno in maniera decisiva la stagione invernale, ecco cinque anime che avrebbero bisogno, al più presto, di una seconda stagione.

Iniziamo da Chainsaw Man. Lo sappiamo, lo studio MAPPA è sormontato di lavoro e produzioni di una certa caratura, come il gran finale di Attack on Titan, previsto per il 4 novembre 2023, ma tantissimi appassionati dell’opera di Tatsuki Fujimoto, una delle perle dell’attuale Shonen Jump, non aspettano altro che vedere come prosegue la storia di Denji in un mondo violento quanto affascinante come quello di Chainsaw Man. Alcuni rumor parlano del ritorno della serie con la seconda stagione nel 2024, anno in cui dovrebbe arrivare anche il primo lungometraggio originale.

Proseguiamo con My Dress-Up Darling, seinen pubblicato su Young Gangan e trasposto dallo studio CloverWorks che ha ricevuto un’accoglienza a dir poco straordinaria su Crunchyroll. A settembre 2022 è stata confermata la lavorazione su una seconda stagione, che molto probabilmente sarà composta, come la precedente, da 12 episodi, e adatterà all’incirca una quarantina di capitoli. È plausibile quindi che lo studio vi stia lavorando ma è anche necessario aspettare che il manga di Fukuda vada avanti per garantire materiale da adattare.

Arriviamo ad un enorme successo del 2023, Oshi no ko, basato sul manga di Aka Akasaka, e che ha saputo catturare milioni di spettatori in tutto il mondo con il suo stile colorato, leggero e una colonna sonora curata nei minimi dettagli. In mano allo studio Doga Kobo, la produzione si è rivelata sorprendente, venendo considerata tra i migliori anime dell’anno, ed è stata già confermata una seconda stagione, che speriamo di vedere entro la fine del 2024.

Passiamo ora ad una serie nata da un mix alquanto bizzarro. In Mashle Hajime Komodo ha unito l’ambientazione magica di Harry Potter alle botte da orbi di One-Punch Man, creando una serie divertente, leggera ma anche avvincente, che ha preso forma in una prima stagione tutto sommato molto apprezzata dagli appassionati, che molto presto potranno tornare a seguire le avventure di Mash nell’accademia Easton, dato che la seconda stagione dell’anime arriverà a gennaio 2024.

Concludiamo questa lista con una produzione legata al videogioco più discusso e controverso degli ultimi anni, e nata come un’unica storia da raccontare in una sola stagione. Cyberpunk: Edgerunners di Studio Trigger ha rappresentato una vera sorpresa nel panorama anime del 2022, non solo per l’ottimo worldbuilding in cui agiscono i personaggi, basato sul gioco di ruolo da tavolo ideato da Mike Pondsmith, ma per lo stile, frenetico e spettacolare, e per l’incredibile qualità delle animazioni. Come detto poco fa, CD Projekt ha confermato che non ci sarà una seconda stagione, ma i fan possono sempre sperare in un ritorno dell’universo di Cyberpunk 2077 in versione anime in un futuro non meglio precisato.

Quali sono invece gli anime di cui vorreste vedere una seconda stagione al più presto? Fatecelo sapere nei commenti.