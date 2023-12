Chainsaw Man, l'adattamento teatrale spopola sul web: è troppo simile all'anime?

La finzione, si sa, imita sempre la realtà. Ma quando accade il contrario, soprattutto in materia di animazione, quali sono i risultati? Se parliamo di Chainsaw Man, e nello specifico dell'allestimento teatrale messo in scena in Giappone in queste settimane, possono nascere delle considerazioni interessanti se quest'ultimo viene comparato con l'adattamento animato.

È da un anno ormai, cioè dal momento in cui MAPPA ha adattato sul piccolo schermo il manga di Tatsuki Fujimoto, che gli appassionati del fumetto – in particolare coloro che sono rimasti delusi dall'anime – cercano di trovare vie alternative per affogare il proprio dispiacere, in attesa che la seconda stagione di Chainsaw Man gli faccia cambiare idea.

Non è un caso che l'adattamento teatrale del manga di Chainsaw Man sia diventato sul web un fenomeno mediatico enorme, proprio perché, a detta dei detrattori dell'anime, rifletterebbe con precisione gli stilemi grafici a cui ci ha abituato Fujimoto e, al tempo stesso, rimedierebbe a quelle incongruenze di toni e registri che hanno portato al collasso – secondo il loro parere – dell'intero adattamento animato.

Ne è derivata, come logico che fosse, tutta una serie di paragoni e accostamenti tra i due adattamenti. C'è chi, davanti all'alto grado di referenzialità a cui si presta la performance teatrale, ha esaltato la qualità dell'allestimento scenico, individuandolo come unico adattamento possibile del manga di Fujimoto; oppure chi, notandone le analogie con l'anime, lo ha definito (forse anche legittimamente) un prodotto derivativo, influenzato com'è dalle estetiche della serie animata.

Dalla visione di alcune clip, appare ovvio come gli autori teatrali si siano ispirati all'anime di Chainsaw Man, al punto da ricrearne intere sequenze, sia attraverso le scenografie, sia mediante la reiterazione degli stessi linguaggi. Una considerazione, questa, che ha origine proprio in quell'elemento che mette in comune le estetiche dell'anime con l'arte teatrale, cioè la verosimiglianza.

Non sappiamo se, per il prossimo ciclo di episodi, data anche la possibile assenza del regista di Chainsaw Man nella seconda stagione, l'anime continuerà a scatenare le ire degli appassionati. In ogni caso, i fan possono comunque godere di altri adattamenti del manga, compresi quelli teatrali.