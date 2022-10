Chainsaw Man, la particolare proposta ricevuta da Denji: morte o schiavitù?

L'esordio di Chainsaw Man è stato memorabile, una conferma per le altissime aspettative che i fan riponevano nell'adattamento dell'omonimo manga creato da Tatsuki Fujimoto. In particolare, è la parte finale della prima puntata a esaltare la community.

In Chainsaw Man 1x01 scopriamo la triste storia di Denji, un ragazzo povero e solo che lavora come cacciatore di diavoli al fianco del suo diavolo motosega Pochita. Un giorno, mentre cercava di ripagare il debito ereditato da suo padre, viene tradito e ucciso dall'uomo per cui lavora. Sul punto di morire, lo sgorgare del suo sangue e i suoi sogni infranti lo portano a siglare un patto con Pochita e a rinascere come il Chainsaw Man.

Dopo aver fatto una strage degli zombie che volevano ucciderlo, Denji cade esausto a terra. Poco dopo viene raggiunto da una donna misteriosa che aveva proprio il compito di sterminare il Diavolo Zombie. La donna si accerta che Denji non è stato impossessato dal diavolo e gli propone un ulteriore patto: morire in quell'esatto istante oppure vivere come suo schiavo. Quando Denji scopre che la vita da schiavo è premiata con una sostanziosa colazione, non ci pensa due volte e accetta. Un abbraccio tra i due sigilla la relazione tra Makima e Denji.