Chainsaw Man: la passione di Power per il sangue nell'art della disegnatrice di Oshi no Ko

Molto presto potrebbe arrivare l'annuncio della Stagione 2 di Chainsaw Man. Denji, Power, Makima e Aki torneranno forse prima del previsto, anche se c'è chi tra loro ha già avuto modo di ritrovare gli spettatori. Ecco un bellissimo artwork rilasciato da un fan molto speciale.

Le pessime vendite dell'edizione home video hanno causato il flop dell'anime di Chainsaw Man. C'è tuttavia anche chi ha apprezzato l'adattamento di Studio MAPPA, come ad esempio Mengo Yokoyari, l'illustratrice che disegna Oshi no Ko di Aka Akasaka.

L'anime di Oshi no Ko debutterà nella primavera del 2023, ma la disegnatrice Yokoyari sembra più attenta all'opera del collega Fujimoto. Sui social ha infatti condiviso una eccezionale fanart che omaggia la follia sanguinaria di Power.

Non è la prima volta che la Yokoyari condivide una sua illustrazione volta a celebrare Chainsaw Man. La disegnatrice, che in passato ha lavorato a Scum's Wish, è evidentemente una grande fan del lavoro di Tatsuki Fujimoto, anch'esso edito da Shueisha.

Dopo aver condiviso illustrazioni di Aki e Makima, questa volta Yokoyari ha rilasciato un artwork in bianco e nero di Power. Le uniche parti a colori sono le labbra e le mani, evidentemente sporche di sangue. E voi che ne pensate della Majin del Sangue disegnata con lo stile di Mengo Yokoyari?