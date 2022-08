Chainsaw Man va in pausa ad agosto: le date di pubblicazione del manga di Fujimoto

Il ritorno di Chainsaw Man con la parte 2 del manga tanto attesa è stata una botta di caos e di adrenalina, come solo Tatsuki Fujimoto sa fare. Nuovi personaggi, nuovi intrighi, dinamiche completamente ribaltate e situazioni ancora da comprendere appieno hanno accolto i lettori con i primi quattro capitoli pubblicati su Shonen Jump+.

Intanto sulla rivista madre giapponese e sulla piattaforma Manga Plus, Chainsaw Man sta facendo il botto. Settimana dopo settimana continua a conquistare lettori e a diventare sempre più famoso. Tuttavia, per il momento, i lettori dovranno rassegnarsi a una pausa.

In maniera simile a Weekly Shonen Jump che si prende sempre una pausa collettiva nella settimana centrale di agosto per festeggiare l'Obon, tradizione molto sentita nell'arcipelago nipponico, Chainsaw Man sarà in pausa per una settimana. Tatsuki Fujimoto si prende quindi un po' di pausa in attesa del prossimo capitolo, che Manga Plus porterà martedì 16 agosto. Salterà quindi la pubblicazione di martedì 9 agosto, col capitolo 102 slittato di soli sette giorni.

Non c'è quindi nulla da temere, con Tatsuki Fujimoto che ha solo seguito una delle routine di pause generali giapponesi. Intanto fioccano i cosplay dei nuovi personaggi della serie, che già hanno fatto furore tra il pubblico.