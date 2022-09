Chainsaw Man: nuova pausa in arrivo per il manga di Fujimoto

Tatsuki Fujimoto è diventato in breve tempo uno degli autori più prolifici e apprezzati della nuova generazione di mangaka, e lo straordinario successo ottenuto con la serie di Chainsaw Man lo ha portato a realizzare un seguito dell’avventura di Denji come cacciatore di diavoli, e studente liceale, introducendo il personaggio di Asa Mitaka.

I primi sei capitoli della seconda parte di Chainsaw Man hanno stravolto la vita della ragazza, che uccisa dai suoi compagni per aver incidentalmente schiacciato Bucky, un diavolo dall’aspetto di pollo senza testa. Asa fugge alla morte grazie all’intervento di un uccello, col quale stringe un patto diventando il Diavolo della Guerra. Ora, Asa, cerca di condurre una vita normale, stringendo amicizie al liceo, ed entrando a far parte del club scolastico dei cacciatori di diavoli, mentre però la manifestazione della creatura cerca di cambiarla in una fredda assassina, spingendola ad uccidere i propri amici.

Nel capitolo 103 Fujimoto è tornato a raccontare la storia seguendo il punto di vista di Denji, ma prima di proseguire nella lettura i fan dovranno attendere una nuova pausa. Shueisha ha infatti confermato che il capitolo 104 arriverà il 13 settembre 2022 sulla piattaforma MangaPlus, seguendo quindi la cadenza bisettimanale già avvenuta per i precedenti.

Per finire ricordiamo che, e vi lasciamo ad un doppio cosplay di Asa e del Diavolo della Guerra.