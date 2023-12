Chainsaw Man va in pausa: il manga di Fujimoto non tornerà presto

Con meno di due settimane alla fine del 2023, molti autori di manga stanno ultimando gli ultimi capitoli per concludere al meglio l'anno in corso e dare il benvenuto in pompa magna al 2024. Anche Chainsaw Man sta per tornare con l'ultimo numero del 2023: ecco quando verrà rilasciato!

Il capitolo 152 di Chainsaw Man uscirà ufficialmente martedì 9 gennaio 2024 alle ore 16:00 sull'app MangaPlus, disponibile gratuitamente anche in Italia, in lingua inglese. Di conseguenza, per scoprire il destino del protagonista Denji, i fan dovranno aspettare altre tre settimane, con una settimana di pausa per le festività natalizie da parte di Jump e di Shueisha e un'ulteriore pausa di 14 giorni programmata dall'autore.

Il manga ha fatto ritorno dopo due settimane con il capitolo 151, dal titolo "Il ritorno dell'uomo motosega", che mostra la tanto attesa trasformazione di Denji nel Chainsaw Man dopo diverso tempo. Questa meravigliosa scena segna la conclusione del 2023, anticipando che il prossimo anno il nostro protagonista dovrà affrontare numerose sfide per il proprio bene e per quello dei suoi compagni.

Nell'attesa, perché non recuperare le opere che ha consigliato l'autore di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto? Da film a serie tv e manga, il mangaka ha rilasciato una lista fitta di titoli interessanti e unici da non perdere assolutamente. In alternativa, potreste ammirare questo meraviglioso cosplay della cacciatrice di diavoli più temuta Quanxi dal manga di Chainsaw Man.