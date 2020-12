Chainsaw Man: tutti pazzi per l'annuncio, ecco quando dovrebbe uscire l'anime

La fine della prima parte del manga di Chainsaw Man ha portato con sé un piacevole annuncio: l'adattamento anime del gioiello di Tatsuki Fujimoto si farà e l'uscita della serie televisiva non tarderà poi così tanto ad arrivare, almeno stando alle prime indiscrezioni trapelate in rete nelle scorse ore.

L'annuncio dell'anime è trapelato diversi giorni prima dell'uscita della rivista, fenomeno che ha attirato l'ira della redazione di Weekly Shonen Jump che ha iniziato ad intimare alcuni leaker in rete di fermare la fuga di notizie. Ad ogni modo, grazie agli insider, sappiamo già più informazioni del previsto sulla produzione della trasposizione, su tutte la conferma dello Studio MAPPA alle animazioni. Tuttavia, ciò ha causato molta indignazione tra la community a causa della grossa mole di lavori a cui lo studio sta lavorando quasi contemporaneamente.

Né Jujutsu Kaisen e tantomeno L'Attacco dei Giganti 4 sono stati completati, senza considerare che MAPPA sta lavorando anche al suo anime originale per l'attuale stagione autunnale, ovvero "The Gymnastics Samurai". Inoltre, per il 2021 sono già previsti tre titoli: Heion Sedai no Idaten-tach a luglio, Yasuke e il sopracitato Chaisaw Man. Quest'ultimo, in particolare, sembra previsto al debutto nel mese di ottobre 2021 stando ai rumor di SPY. Lo stesso insider, inoltre, ha aggiunto che molti animatori hanno manifestato la propria volontà di partecipare alla lavorazione dell'anime, sintomo che la trasposizione del manga di Fujimoto sensei è molto sentita anche per i lavoratori dell'industria.

