Chainsaw Man: perché Denji è il protagonista ideale del manga di Fujimoto

Se pensiamo ad un'opera come Chainsaw Man, e al sovvertimento delle convenzioni e dei linguaggi che il manga di Tatsuki Fujimoto ha portato nel panorama degli shōnen giapponesi, e in particolare di quelli editi su Jump, ecco che un personaggio come Denji così distante dagli eroismi dei suoi omologhi, appare come il protagonista ideale del racconto.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui sondiamo cosa si nasconde in Chainsaw Man dietro l'enigma di Makima, rispetto all'ambiguità (sia semantica, che caratteriale) della Devil Hunter, Denji si configura come il suo esatto contrario, quasi fosse il contro campo di colei a cui vota inizialmente la sua esistenza, e di cui (chi è in pari con il solo anime salti il paragrafo per evitare spiacevoli anticipazioni) dovrà neutralizzare le azioni, per poter individuare i canoni del suo percorso di evoluzione/maturazione.

In questo senso, almeno nel segmento iniziale dell'opera, sono le stesse caratteristiche del Devil Hunter, la sua verginità emotiva ed esperienziale, a renderlo la vittima (e al tempo stesso, la figura salvifica) prediletta di un mondo altamente diabolico, dove le prevaricazioni sull'altro sono percepite come eventi di quotidiana amministrazione, proprio perché le regole su cui si fonda l'universo del manga portano coloro che vivono al suo interno ad eviscerare le pulsioni più efferate del proprio animo, per poter inseguire una fantasia di sopravvivenza.

Se ci pensiamo, l'immaturità di Denji, la sua incapacità di guardare oltre l'appagamento del piacere personale, è ciò che da un lato gli permette di rimanere a galla nel pieno delle dinamiche belliche in cui affossa il mondo degli uomini, e dall'altro di gettare luce sulle stesse strategie con cui Fujimoto disegna i canoni di una realtà profondamente ingiusta, disumana, dove le attenzioni per il prossimo sono confinate nei ranghi di mere relazioni professionali, immuni a qualsiasi reale complicità emotiva. Tanto che nel momento stesso in cui un personaggio prova affetto per l'altro, ovvero si profonde in ciò che Denji, data la sua infantilità intestina, non è in grado di esperire realmente, ecco che il soggetto (come accaduto ad Himeno con Aki) è destinato a rimanere schiacciato dalle logiche di un mondo esecrabile, che non tollera l'esistenza di legami sinceri, che vadano al di là, appunto, delle collaborazioni lavorative.

Ciò che allora permette a Denji rispetto ai suoi compagni – o, potremmo dire, anche al resto dell'umanità – di soverchiare le coordinate avvilenti dell'universo in cui è calato, e di sopravvivere a qualsiasi situazione o pericolo incontri sul suo cammino, è da individuare proprio nell'assenza di ideologie o principi di alcun tipo nel suo sistema valoriale, che lo porta ad uscire indenne da tutte le crisi (sia personali, sia sistemiche) che lo circondano.

È grazie a questa vacuità (ideologica, sentimentale, caratteriale) che il Devil Hunter – come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i tre villain deplorevoli degli anime che non possiamo smettere di amare – arriva nel finale della parte iniziale di Chainsaw Man (ripeto, spoiler!) a soggiogare le manipolazioni di Makima, fino ad ucciderla. Qui proprio perché il ragazzo è apparso agli occhi del Diavolo del Controllo mai come un essere umano, e sempre quale un mero “contenitore” del Demone Motosega, che il protagonista riesce a simulare la propria presenza, per infliggere alla donna il colpo mortale: con cui pone momentaneamente fine alle sue crisi, e almeno per un istante, a quelle del brutale mondo a cui appartiene.