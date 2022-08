Chainsaw Man, perché il manga è andato in pausa? Lo spiega l'autore Fujimoto

Dicembre 2020, si conclude la prima parte di Chainsaw Man su Weekly Shonen Jump. In contemporanea all'annuncio dell'anime, l'autore Tatsuki Fujimoto ha deciso di mettere un freno temporaneo alla sua storia, rivelando però di star lavorando a una seconda parte. Luglio 2022, Chainsaw Man parte 2 segna il nuovo inizio della saga con l'uomo motosega.

Pochi capitoli però e il manga è già andato in pausa. Chainsaw Man ritornerà a metà agosto con un nuovo capitolo. Ma come mai Tatsuki Fujimoto si è già preso una pausa? A darne la risposta è l'autore stesso in un'intervista a un portale televisivo giapponese. Come riportato dall'utente Manarock69 su Twitter, all'autore serviva un po' di tempo in più per strutturare al meglio il prossimo capitolo.

"Mi prendo una settimana di pausa quando mi serve aumentare il numero di pagine di un capitolo o di disegnare una copertina per un volume". Dato che Chainsaw Man parte 2 è appena cominciato e non ci sono abbastanza capitoli per completare un volume, è altamente probabile quindi che Fujimoto stia pensando a disegnare qualche pagina in più per il prossimo capitolo, così da poter narrare al meglio la prossima fase della storia. Serve quindi aspettare soltanto qualche giorno in più rispetto al solito.