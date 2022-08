Chainsaw Man: perché Nakayama è il 'regista perfetto' secondo i produttori

La lotta tra umani e diavoli sta per arrivare. Nonostante più di un anno passato dall'annuncio, Chainsaw Man si conferma uno degli anime più attesi del 2022. La stagione estiva attualmente è a metà del suo corso e sarà necessario attendere ancora qualche settimana prima dell'inizio della stagione autunnale, che chiuderà il 2022.

E proprio in questa stagione ci sarà l'esordio di Chainsaw Man in formato anime. Chainsaw Man farà la storia, secondo i produttori dell'anime, ma questi ultimi si sono spesi anche per confermare il lavoro del regista Ryu Nakayama e non solo. Al Crunchyroll Expo, il CEO di Studio MAPPA Manabu Otsuka e il produttore Makoto Kimura hanno parlato un po' della serie ma anche di chi ci sta lavorando su.

Il regista Ryu Nakayama è stato la scelta perfetta per Chainsaw Man secondo i due, questo perché è sia entusiasta ed è anche un giovane creatore che aderisce perfettamente alle idee molto bizzarre e folli che Tatsuki Fujimoto ha inserito nel suo manga. È stata questa visione che si coordina bene a quella dell'opera principale che ha convinto i due, enfatizzando poi il lavoro di Nakayama anche nella creazione di una coesione nello staff e nel cast di doppiaggio, aiutandoli a riflettere le emozioni dei protagonisti di Chainsaw Man.