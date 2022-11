Chainsaw Man, ecco perché alla produzione ha preso parte solo MAPPA

Nessuna sorpresa in questo inizio di stagione autunnale 2022: l'anime più amato dagli spettatori è Chainsaw Man. L'opera, prodotta da studio MAPPA, era già stata presentata con diversi trailer, che avevano mostrato delle animazioni eccellenti. Ora che Chainsaw Man è arrivato all'episodio 1x04, abbiamo avuto conferma della bontà del prodotto.

I fan stanno letteralmente amando ogni cosa dell'adattamento animato dell'opera di Tatsuki Fujimoto: dalle animazioni al doppiaggio, passando per le ending sempre diverse. In particolar modo, la quarta ending di Chainsaw Man ha riscosso un grande successo, mettendo al centro dell'attenzione la Majin Power.

Dopo questo inizio col botto, Keisuke Seshita, produttore delle animazioni di MAPPA, ha risposto ad alcune domande di Shueisha, svelando perché lo studio non ha ricorso ad aiuti esterni per l'anime di Chainsaw Man e cosa ciò ha reso possibile. Ecco quindi la sua intervista con la casa editrice giapponese:

Intervistatore: "Perché MAPPA ha deciso di investire in Chainsaw Man il 100% dei costi di produzione di tasca proprio invece di adottare un sistema in cui più aziende investono nei costi di produzione?"

Seshita: "Avevamo in mente questa idea di voler rendere Chainsaw Man il più grandioso possibile, mantenendolo fedele al manga. Dopo aver discusso su quale tipo di gruppo allestire, abbiamo pensato che se avessimo investito tutto di tasca nostra, saremmo stati in grado di avere più libertà di espressione. Ciò non significa che la produzione sia costata meno. Il nostro scopo è fornire agli spettatori Chainsaw Man nella miglior forma possibile. Per raggiungere questo obiettivo, ho pensato che sarebbe stato meglio perseguire solo la creazione di cose interessanti soltanto con Shueisha oltre a noi, senza il bisogno di riunire più leader e creare contenuti con varie idee mescolate insieme."

I: "Il fatto che 12 artisti differenti hanno eseguito le sigle finali su base settimanale è stato possibile solo perché sono stati finanziati direttamente da MAPPA, vero?"

S: "Sì, quando abbiamo pubblicato il primo teaser nel giugno 2021 siamo stati contattati da molte etichette musicali. Mentre stavamo decidendo diverse opzioni per l'ending, il regista Nakayama ci ha detto: "Voglio fare un finale che sia vicino al contenuto di ogni storia". Quindi, mentre stavo pensando a cosa fare, la compagnia (MAPPA) ha detto: "Con questa troupe è possibile cambiare il finale di ogni episodio", e così è stato fatto. Tuttavia, ho pensato che non sarebbe stato interessante se il video finale di ogni episodio sarebbe rimasto lo stesso, e così è nato il dibattito su una possibile modifica per ogni episodio del video della sigla di chiusura. Quando ho parlato con il direttore e lo staff che stavano lavorando a Chainsaw Man, hanno detto: "Facciamolo", quindi siamo stati in grado di rendere esclusiva ogni ending."

Che ne pensate della scelta di studio MAPPA di prendersi carico in solitudine di una produzione come Chainsaw Man?