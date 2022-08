Chainsaw Man, a quali personaggi è ispirata Power? La risposta vi sorprenderà

Chainsaw Man è uno dei fenomeni del momento, un vero e proprio gioiello che ha riscosso un successo straordinario sul web. L'opera di Tatsuki Fujimoto è destinata a far parlare di sé, soprattutto nei prossimi mesi con l'adattamento animato a cura di Studio MAPPA che si preannuncia visivamente straordinario.

Come se ciò non bastasse, ai Crunchyroll EXPO 2022 la produzione ha svelato ai fan che MAPPA sta valutando di lavorare anche alla seconda parte del manga, la stessa che è recentemente iniziata su Shonen Jump +. Ovviamente è ancora presto per tutte le conferme del caso, tuttavia i presupposti per un grande successo mediatico ci sono tutti.

Ad ogni modo, in una vecchia intervista dell'anno scorso, Tatsuki Fujimoto, l'autore, raccontò alcuni retroscena sulla stesura del personaggio di Power, uno degli idoli della community. La sua particolare caratterizzazione, infatti, sarebbe un mix tra due celebri personalità, ovvero Walter Sobchak de 'Il Grande Lebowski' ed Eric Cartman di 'South Park'. Come se ciò non bastasse, il rapporto tra Denji e Pochita dovrebbe ricordare alla lontana quello di Finn e Jake da Adventure Time.

E voi, invece, avevate riconosciuto queste assonanze tra i personaggi? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.