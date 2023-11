Chainsaw Man, quel personaggio confessa finalmente i suoi veri sentimenti

Dopo essere diventato Chainsaw Man, la vita di Denji è diventata ancora più complicata di quando era un povero orfano solitario. Tuttavia, negli ultimi sviluppi della serie, il ragazzo ha incontrato una persona che più di chiunque altra potrebbe capirlo. Attenzione, da qui in avanti ci saranno molti spoiler sul nuovo capitolo di Chainsaw Man.

Nel capitolo 149 di Chainsaw Man, Nayuta suggerisce al protagonista di lavorare insieme come diavoli. Per Denji però, il bacio che si è scambiato con Asa Mitaka è un ricordo troppo bello, e questo impedisce al ragazzo di accettare la proposta di Nayuta.

"Mi sono baciato un sacco di volte fino ad ora, e qualcosa è sempre andato terribilmente storto. Quel bacio con Asa è stata l'unica volta in cui non mi sono fatto male". Questa dichiarazione è un importante passo avanti per Denji, che ha sempre avuto difficoltà a esprimere i suoi sentimenti.



In passato, Denji è stato sempre "usato" dalle ragazze a cui si era avvicinato, basti pensare a Makima (qui portata in vita in cosplay elegante di Chainsaw Man) o a Reze. Asa sembra essere la prima persona che tratta Denji con gentilezza e rispetto, e il ragazzo inizia a provare qualcosa di profondo per lei.

Naturalmente, la situazione tra i due è complicata. Il ragazzo è ancora incerto su come si debbano esprimere i propri sentimenti, e Asa, comparsa all'inizio della seconda parte di Chainsaw Man, è una persona complessa e posseduta dal Diavolo Guerra.