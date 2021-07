Chainsaw Man: vita personale e simpatiche rivelazioni di Fujimoto ai MAPPA Stage 2021

La presentazione dell'anime di Chainsaw Man durante i MAPPA Stage 2021 ha immediatamente acceso l'interesse della community mondiale nei confronti dell'opera. Nel corso dell'evento sono state poste diverse domande all'autore Tatsuki Fujimoto, che tra ricordi e intenzioni future, ha anche parlato di alcuni dettagli riguardanti la storia di Denji.

Oltre a rivelare quale sia stata la principale ispirazione per Chainsaw Man, Fujimoto ha risposto a svariate domande, sia personali che professionali, ripensando velocemente anche ai lavori di cui ancora oggi è orgoglioso, come Parasite. Come potete vedere dai diversi post riportati in calce alla notizia da @soukatsu_, il mangaka ha parlato di cosa gli crea timore, ovvero l'imprevedibilità delle persone e il concetto in generale, di cosa preferisce mangiare a colazione e del suo desiderio primario per il futuro, tuttavia tra le domande ne è emersa una alquanto particolare.

La questione riguarda Pochita, il Diavolo Motosega, che appare a tutti gli effetti come un cane, e per questo qualcuno ha voluto sapere "Come è Pochita quando lo si accarezza?". Fujimoto ha prontamente risposto: "È come una palla di alga Marimo secca. Sembra un tappeto erboso". Una rivelazione inaspettata, che ha suscitato molte reazioni e commenti simpatici sui social.

Ricordiamo che Fujimoto tornerà con una storia one shot in arrivo il 19 luglio, che potrebbe essere o no legata a Chainsaw Man, e vi lasciamo alle reazioni dei fan allo spettacolare trailer della trasposizione animata.