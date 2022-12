Chainsaw Man: parte una petizione per l'anime e i fan si scontrano, ecco perché

Ci sono stati tanti manga che hanno fatto parlare di sé nel corso degli anni. Alcuni di questi sono riusciti a diventare anime, per la gioia di un nutrito gruppo di appassionati. Tra quelli più attesi e che hanno fatto il loro debutto nel 2022 c'è sicuramente Chainsaw Man, animato da Studio MAPPA e adattato dall'omonimo manga di Tatsuki Fujimoto.

Indubbiamente ha fatto parlare di sé anche in versione anime e non a caso Chainsaw Man è uno dei migliori anime del 2022. Studio MAPPA è riuscito davvero a realizzare un buon lavoro, anche se non è mancata qualche critica di vario genere, sia alla trama che alle animazioni e alla regia. In ogni caso, adesso Chainsaw Man si è concluso con il dodicesimo episodio andato in onda e che ha concluso la prima fase della storia. In attesa della seconda stagione di Chainsaw Man però c'è una parte del pubblico che non ha apprezzato molto la serie.

Alcuni fan di Chainsaw Man hanno fatto partire una petizione chiedendo un rifacimento dell'anime ripartendo da zero. I 12 episodi di Studio MAPPA sono stati reputati da circa un migliaio di persone che ha già firmato questa petizione come non sufficienti per vari motivi, tra cui anche la voce del doppiatore di Denji. Ovviamente in rete si è scatenato il caos quando è stata scoperta questa petizione, cosa che ha portato un'altra fetta di pubblico a deridere la richiesta. Si è così aperta una piccola spaccatura tra chi dice che l'anime va bene così com'è e chi invece avrebbe apprezzato altro. E voi invece, avete gradito il lavoro di MAPPA?